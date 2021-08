Un train long de 400m rénove la voie entre Renaix et Audenarde

"C’est le train le plus long de notre parc à véhicules", précise Thomas Baeken d’Infrabel. "Tout en roulant, il sépare les rails, enlève les anciennes traverses et les remplace par des nouvelles en béton. Quand le train est passé, les voies se referment et nous les fixons ensuite manuellement sur les nouvelles traverses", indique Baeten.

"Nous remplaçons aussi le ballast actuellement. Il s’agit des galets qui se trouvent entre les voies et qui assurent leur stabilité". Et Thomas Baeten de préciser : "On pourrait aussi remplacer les traverses manuellement, mais elles pèsent chacune 230 kilos. Avec ce train spécial, cela va plus vite qu’avec une grue. En un jour, nous pouvons ainsi remplacer un kilomètre de traverses".

Le train de rénovation des voies P93 a quitté ce jeudi la gare de Renaix. D’ici fin août il devrait avoir rénové l’ensemble du trajet vers Audenarde, sur 12 kilomètres.