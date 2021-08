Covid-19: près de quarante nouvelles hospitalisations par jour

Mardi 3 août, 8.113.616 personnes en Belgique avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Cela représente 84% des adultes et 70% de l’ensemble de la population. Et 7.089.643 citoyens sont complètement vaccinés, soit 76% de tous les adultes et 61% de l’ensemble de la population.

En Flandre, 4,3 millions d’habitants sont entièrement vaccinés, ce qui représente 80% des adultes. En Wallonie et dans la partie germanophone du pays, c’est le cas pour 74% et 71% respectivement des plus de 18 ans. En Région bruxelloise, 56% des adultes sont entièrement vaccinés.