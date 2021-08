JO: D’hoore et Kopecky, victimes d’une chute, voient le rêve de médaille s’envoler

La Grande-Bretagne, avec Katie Archibald et Laura Kenny, décroche la médaille d'or du Madison féminin avec 78 points, devant les Danoises Amalie Dideriksen et Julie Leth (35 points) et les Russses Gulnaz Khatuntseva et Maria Novolodskaia (26 points). Pour les Belges Lotte Kopecky et Jolien D’hoore, la déception est grande, alors qu’elles nourrissaient des ambitions de médaille. Elles terminent à la 10e place (sur 12 duos qui ont terminé la course), après avoir été toutes deux victimes d’une chute.

Lors de la première chute, c'est Kopecky qui s'est affalée sur la piste, ne pouvant éviter la Néerlandaise Kirsten Wild déjà au sol. "Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai su immédiatement que j'allais tomber. Je ne pouvais plus l'éviter", explique Lotte Kopecky. Après la chute, à un peu plus de la moitié de course, les Belges se sont vu infliger un tour de pénalité (et vingt points de moins), mais Kopecky y croyait encore à ce moment-là. "Je voulais remonter sur mon vélo le plus tôt possible car je pensais que la course n'était pas encore définitivement perdue."

Mais une deuxième chute, cette fois de Jolien D'hoore à 27 tours de la fin après un mauvais relais, signifiait le coup fatal pour les Belges. "Nous tentions de nous relayer mais quelque chose s'est produit qui a fait tomber Jolien". Cette dernière admet qu'elle a fait une erreur.