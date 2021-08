Le niveau des nappes phréatiques plus élevé que la normale en de nombreux endroits du pays

Le mois de juillet a été particulièrement froid et humide en Belgique. Dans l'est du pays, il est tombé plus de deux fois plus de précipitations que la normale. A Uccle, le total de précipitations pour le mois de juillet s'élève à 166,5 mm contre 76,6 mm en temps normal. Dans les provinces de Liège et du Limbourg, le seuil des 200 mm a été largement dépassé.

Cette hausse des précipitations, aidée par une diminution de l'évaporation liée aux températures relativement basses, a entrainé une hausse du niveau de l'eau dans les nappes phréatiques. "Les niveaux actuels des nappes aquifères se situent à des niveaux supérieurs ou nettement supérieurs à ceux observés à dates équivalentes lors des quatre dernières années", confirment le département environnement et eau du SPW. "Cette recharge varie en fonction de l'aquifère considéré et se marque généralement dès le début du mois de juillet 2021 pour atteindre un maximum à la suite des précipitations exceptionnelles de mi-juillet".