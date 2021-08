Les Finances recrutent plus de 200 personnes pour aider les victimes des inondations et de la crise sanitaire

Ces agents auront notamment pour tâche d'assister les victimes des inondations meurtrières de la mi-juillet dans la recherche des documents nécessaires aux indemnisations. Ils devront aussi répondre aux personnes qui auraient des questions sur leur situation personnelle à la suite de la crise du coronavirus.

"La crise du coronavirus et les intempéries font que de nombreux citoyens se posent des questions. C'est logique et nous devons et voulons y apporter des réponses", a déclaré le ministre Van Peteghem. "C'est pourquoi le SPF Finances recherche plus de 200 jeunes collaborateurs qui, encadrés par des experts, souhaitent acquérir leur première expérience professionnelle en aidant les personnes rapidement et personnellement dans leur recherche des bons documents et informations".

Les Finances recherchent notamment des gestionnaires francophones de dossiers à la documentation patrimoniale via une convention premier emploi. Le recrutement sera assuré par Sélor, le bureau de sélection de l'administration fédérale