Nafi Thiam a reçu sa médaille d’or : "J’ai profité du moment, consciente à 100%"

Plus souriante que juste après sa victoire - où elle avait fondu en larmes devant les caméras, épuisée par l’effort physique et mental et la pression des attentes -, l’athlète de 26 ans avouait à Sporza qu’elle avait à nouveau peu dormi, notamment après avoir rejoint les hockeyeurs belges qui célébraient leur propre médaille d’or. "Mais je n’ai pas fêté aussi longtemps qu’eux. Je dormirai dans l’avion".

Dans un avenir tout proche, Nafi Thiam va prendre du repos, des vacances, "un peu respirer et profiter avec mes amis et ma famille. J’ai vraiment hâte".