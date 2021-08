Sept résidents d'une maison de repos à Zaventem, vaccinés, sont décédés après infection à un nouveau variant

C’est avant tout le nombre élevé de décès qui a attiré l’attention de la direction de la maison de repos de Nossegem. Les recherches menées par une équipe de la KU Leuven ont montré qu'il s'agissait du variant colombien du coronavirus, nouveau et encore très peu présent en Belgique. "Etant donné que nous ne connaissions pas encore assez ce variant, nous avons dû prendre des mesures de précaution particulières. L’Université de Louvain et l’Agence flamande Soins et Santé nous ont bien accompagnés", précisait la directrice de la maison de repos concernée.

Le variant est apparu pour la première fois en Colombie en janvier dernier et circule depuis lors dans 28 pays, dont la Belgique. "Nous savons que ce nouveau variant est en Belgique depuis la fin du mois de juin, mais en très faible pourcentage", explique le virologue Marc Van Ranst (photo archives) de la KU Leuven. "Dans la majorité des cas, c’est le variant indien ou Delta qui est décelé en Belgique. Il est responsable de plus de 95% des infections. Quatre autres pourcents des infections proviennent du variant britannique ou Alfa, et le pourcent restant de contaminations est provoqué par quelques autres variants".

Vingt foyers de contamination ont été identifiés concernant ce variant (qui n’a pas encore reçu de l’OMS une lettre de l’alphabet grec), dont celui dans la maison de repos et soins de Nossegem. Marc Van Ranst indique qu’il doit être suivi avec beaucoup d'attention, bien qu’il n’inquiète pas particulièrement les virologues. "Mais c’est un variant que nous devons bien garder à l’œil, parce qu’il s’est manifesté ces dernières semaines aussi dans d’autres pays", selon l'expert.