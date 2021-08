De plus en plus de demandes de toitures végétales en Belgique

"La verdure et la construction sont deux activités qui vont de plus en plus de pair", déclare Yves Heirman de la BFG. "C'est pourquoi nous avons décidé de collaborer plus intensément il y a deux ans. Les jardins sur les toits (et les façades vertes) soulignent évidemment encore plus l'importance de cette coopération. En d'autres termes, un couvreur n'est pas un expert en écologie et l'expert en écologie n'est pas un couvreur. Cela doit être fait en coopération."

"Avec la nouvelle fédération, nous voulons informer et former correctement davantage d'entrepreneurs, clarifier les exigences et les normes relatives aux toits verts et informer les décideurs sur les opportunités, les goulets d'étranglement et les propositions d'action", déclare Yves Heirman.

"Les toits verts constituent une solution à portée de main face aux changements climatiques, mais sont encore trop peu connus du grand public. De plus en plus de particuliers s'y intéressent, mais beaucoup considèrent encore qu'il s'agit d’un "coût financier personnel et d’avantages pour les autres (la société)". Nous voulons changer cela."