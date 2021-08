JO : La Belgique décroche le bronze dans le concours de saut d'obstacles en équitation

Pieter Devos (avec Claire Z), qui n'aura fait tomber qu'une seule barre (4 pts), Jerôme Guery (avec Quel Homme de Hus) avec un sans-faute, et Grégory Wathelet (avec Nevados S), malgré 8 points de pénalité, ont permis à la Belgique de prendre la 3e place derrière la Suède, en or, et les Etats-Unis, en argent, qui ont dû se départager dans un barrage.

Alors en tête avec 2 points, la France, championne olympique en titre, a essuyé un double refus de Vancouver de Lanlore monté par Pénélope Leprevost au dernier passage, ruinant ses chances de médailles.

Les Belges partaient en avant-dernière position. Lors du passage du premier cavalier, les Etats-Unis avec Laura Kraut sur Baloutinue avait mis la barre très haut avec un sans-faute, de même que Simon Delestre en selle sur Berlux Z pour la France qui, lui, a juste écopé d'un point de pénalité pour dépassement de temps. Pieter Devos, 35 ans, 11e mondial, était suffisamment rapide (80.63), mais avait fait tomber une barre (4 pts). Après lui, Henrik von Eckermann (King Ewdard) réussissait un nouveau sans-faute pour la Suède, le 9e d'affilée pour les Suédois sur l'ensemble des épreuves de jumping à Tokyo. La Belgique était 4e.

Hormis le chrono (1pt), Mathieu Billot avec Quel Filou continuait dans le bon sens pour la France alors que les Etats-Unis et Jessica Springsteen (Don Juan) faisaient tomber une barre (4 pts) au 2e passage. Jérôme Guéry, 41 ans, 25e mondial, sur Quel Homme de Hus, maintenait la Belgique, 4e, dans la course au podium avec un sans-faute parfait (0 pt) et 81.33 sous la limite autorisée. Car la Suède, avec Malin Baryard-Johnsson sur Indiana, commettait sa première faute (4 pts). Le dernier passage se faisait dans l'ordre inverse du classement. La Belgique allait devoir attendre le passage des Etats-Unis, 3e, de la Suède, 2e et de la France alors provisoirement en tête.

Grégory Wathelet 40 ans, 44e mondial, en 80.06, a commis alors deux fautes pour porter le total final belge à 12 points, bon pour une 4e place, pensait-on après le passage des Suédois et des Etats-Unis (8 pts chacun de pénalité au total)... jusqu'à ce désormais fameux dernier passage de la France.

La Grande-Bretagne a vu lui le forfait de son troisième cavalier Ben Maher, champion olympique en individuel dans l'intérêt de la santé du cheval, Explosion, ruinant aussi toutes les chances des Britanniques.

Dix combinaisons avaient pu se qualifier pour cette finale se mesurant sur un barême A 1m65 de 14 obstacles à franchir en maximum 82 secondes, un temps imparti très exigeant.

La Belgique, qui occupe la première place mondiale au ranking des nations, avait été championne d'Europe en 2019 pour la première fois de son histoire.