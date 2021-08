Le virologue Johan Neyts prévoit un traitement contre le Covid-19 dès l’automne

"La bonne nouvelle est qu'à l'automne, il y aura un certain nombre de thérapies dans lesquelles des anticorps seront produits puis injectés par perfusion", a déclaré Johan Neyts. "Les études cliniques montrent que si cette intervention est effectuée dans les cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes d'une infection au coronavirus, on obtient une réduction d'environ 80 % des hospitalisations. L'idéal serait de le faire chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées, en cas d'épidémie dans une maison de repos. On pourrait alors avoir un impact sur l'évolution de la maladie."

Une troisième injection de vaccin serait également nécessaire, selon Johan Neyts, en partie parce que les patients à haut risque, comme les personnes âgées, ont souvent déjà reçu leurs deux premières doses au début de l'année 2021 et parce que leur système immunitaire répond de toute façon moins bien au vaccin.