Les policiers pourront pratiquer une activité sportive comptabilisée comme heure de service

Laissons l'adage "Mens sana in corpore sano" faire partie de l'ADN de la Police Intégrée, c’est ce qu’on peut lire dans la circulaire signée par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

En offrant aux policiers la possibilité de faire de l'exercice plus souvent, la ministre espère les maintenir en meilleure santé mentale et physique. Par conséquent, les policiers qui font de l'exercice après leurs heures de travail pourront désormais facturer une heure par semaine comme une heure de travail, pour laquelle ils seront payés.

Toutefois, la police dispose de sa propre infrastructure sportive, où les agents peuvent s'entraîner pendant les heures de travail. "Certains policiers peuvent, bien sûr, faire de l'exercice pendant leur service", explique An Berger, porte-parole de la police fédérale. "Selon leur emploi, ils sont parfois même obligés de faire de l'exercice pendant leurs heures de travail. Mais pour d'autres, ce n'est pas possible, par exemple parce qu'ils travaillent en équipe. Désormais, ils pourront faire une heure d'exercice et la comptabiliser comme du temps de service. Cela sera limité à une heure par semaine."

Presque tous les sports sont éligibles, à l'exception des sports dangereux comme les sports moteur, le saut à l'élastique ou le kayak en eau vive. Les sports de réflexion et d'adresse tels que les échecs, le billard et la colombophilie sont également exclus. Les policiers n'ont pas besoin d'être membres d'un club de sport : "Le simple fait de courir ou de faire du vélo pendant une heure suffira. L'agent doit déclarer sur l'honneur qu'il l'a fait", précise An Berger.

En principe, les règles s'appliquent à tous les agents de police, mais les responsables des zones de police locales décident séparément de leur adhésion au système.

Le professeur de médecine du travail Lode Godderis de la KULeuven pense que la mesure peut avoir un effet motivant : "Cela montre qu'il est important d'avoir une force de police en bonne santé. Il permet aux gens de faire du sport et abaisse également le seuil à partir duquel ils peuvent commencer à faire de l'exercice. Bien que je pense que, certainement dans les forces de police locales, des actions supplémentaires seront nécessaires.

Selon le professeur Godderis, cela peut également réduire le risque d'abus : "C'est une mesure motivante, il ne faut donc pas commencer à contrôler tout le monde. En même temps, je pense que si l'on crée ainsi un sentiment d'équipe, le risque que les policiers déclare cette heure sans faire de sport diminuera également."