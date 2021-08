Nafi Thiam et les Red Lions, médaillés d’or de retour au pays

C'est Nafi Thiam, qui a reconduit son titre d'heptathlon jeudi, qui est arrivée la première dans le hall d'entrée, avec un chariot rempli de lourdes valises. L'athlète n'est pas encore totalement remise de son voyage à Tokyo, très lourd en émotions. "Je suis très heureuse d'être de retour en Belgique, revenir avec une médaille est toujours spécial. C'est bien qu'il y ait autant d'attention pour ma performance, mais je vais d'abord rendre visite à ma famille et ensuite me reposer un peu", a déclaré Thiam.

Thiam ne s'exprime pas sur son avenir. "Je veux toujours être la meilleure athlète possible", s'est-elle contentée d'affirmer. Thiam a bien l'intention de participer au saut en hauteur au Mémorial Van Damme en septembre. "Mais je ne pense pas encore aux médailles à Paris."

Puis, les Belgian Cats sont apparues dans le hall des arrivées. Leur aventure olympique s'est terminée en quart de finale après une défaite de justesse contre le Japon, le match s'est décidé dans les quinze dernières secondes. "Nous sommes revenues avec des sentiments mitigés, cela fait encore très mal", a reconnu Emma Meesseman, qui souligne que la déception fera place à un "meilleur sentiment" dans quelques jours. La star du basket est heureuse que les Cats aient mis le basket belge sur la carte. "Nous avions beaucoup de personnes derrière nous qui n'avaient jamais vu de basket auparavant", a souligné Meesseman.

Le coach Philippe Mestdagh n'a pas encore laissé entendre s'il restera à la tête des Belgian Cats "La fédération décidera dans les prochains jours. Nous avons atteint nos objectifs, mais nous aurions pu faire plus, comme lors des Championnats d'Europe. Quand on voit que le Japon a également donné une leçon à la France, nous avions aussi une chance. Mais les 'si si' ne comptent pas dans le sport de haut niveau."

La révélation de ces Olympiades a sans doute été Noor Vidts, 25 ans et étudiante en bio-ingénierie. Elle termine l'heptathlon à la quatrième place, la plus ingrate, mais se montre tout de même très satisfaite de son palmarès. "Je n'avais jamais osé rêver de finir quatrième. Maintenant, nous allons nous reposer et récupérer. L'objectif est d'être présente à Paris et de m'améliorer, mais je ne vise pas les médailles", a répliqué Vidts, qui a également commenté la médaille d'or de sa coéquipière. "Nafi a très bien fait ça, nous pouvons être fiers d'elle. C'était un rêve d'être présent aux Jeux et certainement avec une si grande athlète belge."