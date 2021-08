Plusieurs coups de feu tirés la nuit dernière à Anvers contre des bâtiments

À 1 heure du matin, une maison a été la cible de tirs sur la Bisschoppenhoflaan à Deurne. La police a découvert un impact de balle dans le garage.

"Un habitant nous a signalé que sa maison avait été la cible de tirs. À ce moment-là, 10 personnes étaient encore présentes dans la maison, mais personne n'a été blessé", indique Lieselotte Claessens porte-parole du parquet d'Anvers. Le mois dernier, une grenade flash avait été lancée dans l'allée de la même maison. Il s'agit d'une grenade qui émet une forte détonation, mais qui ne cause aucun dommage.

Après ces coups de feu, la police a mis en place un barrage routier sur la Cantincrodelaan à Borsbeek. Une voiture suspecte a refusé de s'arrêter. "Ce véhicule a franchi ce barrage à grande vitesse, après quoi la police a tiré en sa direction. Le véhicule a réussi à s'échapper et a été retrouvé plus tard à Rotterdam, mais sans ses occupants", a déclaré le parquet. La voiture, une Volkswagen Golf blanche, avait des plaques d'immatriculation néerlandaises.

Et puis plusieurs coups de feu ont aussi été tirés à la Boomsesteenweg à Wilrijk, dont certains sur la façade d'un supermarché. Le laboratoire médico-légal, la police judiciaire fédérale et la police judiciaire locale se sont rendus sur place." Le parquet a ordonné à un juge d'instruction d'instruire les deux fusillades contre des foyers pour tentative de meurtre et pour infraction à la loi sur les armes à feu. "La question de savoir s'il y a un lien entre les deux affaires et s'il y a un lien avec le milieu de la drogue fait maintenant l'objet d'une enquête plus approfondie par le juge d'instruction."