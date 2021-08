Bashir Abdi remporte la médaille de bronze dans le marathon, l'épreuve reine des Jeux Olympiques

"Cela s'est joué sur la force mentale car j'étais très fatigué", a précisé Abdi. "Pas seulement à cause du marathon mais aussi à cause d'un manque de sommeil. Hier soir, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit, j'ai fait la course au moins cent fois dans ma tête. J'ai hâte de rentrer chez moi, dormir et voir ma famille."

Le décalage horaire et une certaine nervosité ne lui ont pas non plus facilité la tâche. "Je suis vidé mais je suis content de ne pas rentrer à la maison les mains vides", a ajouté le Gantois. "Ces Jeux sont absolument réussis pour toute la Team Belgium et je suis content d'apporter ma contribution. Je pouvais peut-être faire mieux avec de meilleures jambes. Je reviendrai pour l'or."

Dans les derniers kilomètres, le détenteur du record de Belgique a pu compter sur le soutien de son partenaire d'entraînement, le Néerlandais Abdi Nageeye, deuxième dimanche. "Après 40 kilomètres, j'avais d'énormes crampes dans les ischios de ma jambe droite mais Abdi a continué à me motiver. Je suis content qu'il a remporté l'argent et c'est un rêve d'être avec lui sur le podium. Durant nos entraînements, j'étais souvent le plus fort et je devais le motiver. Cette fois, c'était l'inverse."

Pour résister dans le final, Bashir Abdi a pensé à tous les sacrifices qu'il a dû faire. "J'ai tout le temps pensé à ma longue préparation. C'était difficile et ça a duré trop longtemps pour moi. Je l'avais commencée en 2019. J'ai toujours continué à croire que c'était possible mais je n'avais plus d'énergie ces dernières semaines. Honnêtement, je suis content que ce soit derrière moi. Je vais profiter de ma médaille ce soir, si je tiens encore sur mes jambes."