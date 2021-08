À l'âge de 13 ans, Bashir Abdi a fui la Somalie pour rejoindre notre pays et aujourd'hui, à 32 ans, il est champion olympique.

"J'ai toujours voulu offrir une médaille à mon nouveau pays en guise de remerciement", a-t-il déclaré.

"J'avais 13 ans lorsque je suis arrivé à Gand avec mon père, ma sœur et mon frère en 2002. Si on me connait pour le sport, pour mes exploits en course à pied, peu de gens connaissent mon parcours de la Somalie à la Belgique", a raconté Abdi il y a deux mois dans le studio de "De afspraak" (VRT).

Pour changer cela, son professeur néerlandais de la classe OKAN (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers - Classe d'accueil pour nouveaux venus allophones) a consacré un livre au parcours exceptionnel de Bashir Abdi : "Op de loop". (Qu'on peut traduire en français par "En course" ou "En fuite").

"Tout était nouveau pour moi, je ne parlais pas la langue, c'était une culture totalement différente, il faisait froid. J'ai d'abord rejoint un club de football, car en Somalie, le seul sport que l'on voit à la télévision ou dans les journaux est le football. Je ne savais même pas que d'autres sports existaient. Puis je suis entré en contact avec l'athlétisme et cela m'a énormément plu. Courir seul dans un parc ou une forêt et oublier tout ce que j'ai vécu, cela m'a donné tellement de satisfaction. La société m'a aidé."

Un personnage clé dans l'histoire d'Abdi est sa mère. "C'est grâce à elle que je suis venu en Belgique. Elle a été reconnue comme réfugiée politique et a ensuite entamé une procédure de regroupement familial. Il a fallu des années avant que je ne sois réuni avec elle."

En 2011, sa mère est décédée d'un cancer. Son dernier message est toujours resté dans la mémoire d'Abdi, raconte-t-il avec émotion.

"Elle nous a réunis le dernier jour et nous a dit : le pays a tellement compté pour vous, soyez des gens bien. C'est elle qui m'a toujours soutenu dans l'athlétisme, alors que le reste de la famille voyait encore cela comme une perte de temps."