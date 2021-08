Belgian Cat Ann Wauters: "Ce type de propos n’est acceptable nulle part"

Alors qu'il pensait être hors antenne, le journaliste sportif Eddy Demarez s'est laissé aller samedi à des commentaires injurieux et homophobes à l'encontre des Belgian Cats, lors d'un Facebook Live de la chaîne Sporza à l'occasion du retour en Belgique de plusieurs athlètes olympiques. Il a notamment commenté l'orientation sexuelle, l'apparence physique et les noms des joueuses de l'équipe nationale féminine de basket-ball.

"Ce n'est pas le retour au pays que nous espérions", a réagi ce lundi Ann Wauters sur Radio 1. "Des excuses étaient nécessaires, mais de tels propos resteront dans les mémoires bien plus longtemps, évidemment. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'en parler" avec Eddy Demarez. "Il faut laisser le temps faire son effet. Tout est encore trop frais pour nous, mais nous restons en faveur d'une discussion franche" avec le journaliste, a commenté la joueuse de basket. Le commentateur sportif avait en effet demandé à pouvoir s’excuser personnellement en vidéoconférence auprès des joueuses de l’équipe nationale féminine de basket.

De toute évidence, il reste beaucoup à faire en termes d'équité, poursuit la Belgian Cat. "Recevoir ce genre de remarques laisse des traces et on ne peut certainement pas l'oublier." Elle estime que ce genre de propos n’est acceptable nulle part, même pas au café. Il s'agit pour Ann Wauters d'un moment de basculement. "Je crois au futur des femmes dans le sport, mais la marge de progression reste énorme. Dans les rédactions sportives aussi, un changement est possible et doit intervenir pour qu'il ressorte quelque chose de constructif d'un incident aussi douloureux."

Les femmes sont régulièrement enfermées dans des stéréotypes. "Si tu parais trop masculine en tant que sportive, on te juge. Nous devons toujours correspondre à une seule et unique image, c'est tout simplement faux."