Depuis 2016 il n’y avait plus eu autant de décès sur les routes de Flandre

Alors que la tendance générale en Belgique est à une baisse du nombre de décès sur les routes de 2% par rapport à 2020, les tendances en Wallonie et en Flandre sont totalement opposées : une diminution de 20% en Wallonie et une augmentation de 24% en Flandre. A Bruxelles, le nombre de tués sur la route au cours du premier semestre de l’année (4 victimes) est même le plus bas depuis 10 ans.

En Flandre, le nombre de tués sur les routes n’a pratiquement pas diminué ces cinq dernières années, augmentant même légèrement de 108 en 2017 à 109 en 2021. Ce dernier chiffre est d’ailleurs le plus élevé depuis 2016. "Ces cinq dernières années, on n’a pratiquement pas fait de progrès dans ce domaine en Flandre", constate Stef Willems de l’institut de sécurité routière.

Le mois de juin dernier aura aussi été particulièrement meurtrier en Flandre. "Il y a eu 27 victimes de la route qui sont décédées sur place. Cela fait presque une victime par jour", s’étonne Stef Willems. Vias suppose que ce chiffre s’explique par le fait d’un certain nombre d’assouplissements sanitaires en juin et par le fait que l’Euro de football a rassemblé davantage de gens, qui se sont donc déplacés sur les routes.

Le plus grand nombre de tués se compte parmi les conducteurs de voitures : 44 sur les 109 victimes mortelles en Flandre depuis le début de cette année. C’est onze de plus que l’an dernier à la même époque. Mais le pourcentage de décès a aussi augmenté parmi d’autres utilisateurs de la route, comme les cyclistes, les motards et les conducteurs de camionnettes.