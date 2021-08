Dès 2023, un examen d'entrée pour les candidats vétérinaires en Flandre

"Limitez la quantité pour préserver la qualité", résume en quelques mots le ministre flamand de l’Enseignement, pour expliquer sa décision. Ben Weyts (N-VA) avait déjà été en 2019 l'instigateur d'une augmentation unilatérale de la part de la Flandre des quotas d'étudiants en médecine et dentisterie.

En Flandre, il est possible d'étudier la médecine vétérinaire à l'Université d'Anvers (UAntwerp) en licence, et à celle de Gand (UGent) en licence et master. Depuis des années, le nombre d'étudiants n'a cessé d’augmenter. A Gand, par exemple, il y a vingt ans, il y avait un peu moins de 1.200 étudiants dans ce cursus, contre plus de 1.800 aujourd'hui - soit une augmentation de 50%. A Anvers, le nombre d'étudiants est passé d'environ 300 à 600 (+100 %) au cours de la même période.

La Flandre est aussi confrontée à un afflux important d'étudiants étrangers dans cette branche. A l’Université de Gand, un tiers des étudiants en médecine vétérinaire seraient originaires d’un autre pays, notamment des Pays-Bas voisins. L’UGent plaide donc depuis près de 40 ans pour l’introduction d’un examen d’entrée, et salue la décision du ministre flamand.