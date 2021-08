La Défense coordonne la distribution alimentaire dans les communes les plus touchées par les inondations

Le ministère de la Défense coordonnera désormais l'ensemble de la distribution alimentaire dans les communes les plus touchées par les inondations, à la demande des autorités communales et régionales. C’est ce qu’il a indiqué dimanche soir dans un communiqué. A l’heure actuelle, une partie de la distribution d’aliments est assurée sur le terrain par la Croix Rouge, les centres publics d’aide sociale et des bénévoles, notamment.