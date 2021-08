La Flandre fait don de 150.000 doses du vaccin AstraZeneca

Le ministre régional de la Santé, Wouter Beke, annonce ce lundi que son gouvernement va faire don de 150.000 doses du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus à des régions et pays qui disposent de moins ou peu de vaccins. Il s’agit de vaccins qui ont déjà été livrés et qui ne peuvent donc pas être redistribués via le programme international Covax, qui permet aux Nations Unies et leurs partenaires de racheter des vaccins anti-Covid pour les faire redistribuer à des pays plus pauvres. La destination exacte des 150.000 vaccins de Flandre n’a pas encore été fixée. La Belgique a déjà annoncé qu’elle fera don, directement via les fabricants pharmaceutiques et l’initiative Covax, de 168.000 doses de vaccin à l’Ukraine et 225.000 doses au Kosovo, à l’Arménie et la Géorgie. D’autre part, 150.000 doses ont déjà été offertes à la Tunisie, en-dehors du programme Covax.