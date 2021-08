La Wallonie lance une plateforme solidaire pour faciliter le relogement de sinistrés

Une plateforme destinée à centraliser les offres de logements et les demandes de relogement suite aux violentes intempéries et inondations de la mi-juillet va être lancée en Wallonie, annonçait dimanche le ministre régional du Logement, Christophe Collignon. Cette plateforme doit permettre d'offrir des possibilités de relogement aux familles sinistrées, via des critères clairs de demandes tels que la localisation, le type de logement ou encore le nombre de chambres.