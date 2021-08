Programme TV enregistré? Il ne sera bientôt plus possible de passer la publicité en accéléré

Les différentes chaines expliquent que ce nouveau modèle de publicité est nécessaire pour soutenir la réalisation de programmes produits en Flandre. "Plus que jamais, des séquences télévisées et vidéo sont regardées, via tous les écrans possibles. Mais en même temps, de plus en plus de publicité y est zappée", expliquent les chaines flamandes dans un communiqué commun. "Etant donné que les programmes des chaines commerciales sont essentiellement financés par la publicité, les investissements dans des productions locales sont mises en péril si la publicité n’est plus regardée. Toutes les chaines demandent donc aux opérateurs d’introduire un modèle uniforme de publicité télévisée, pour renforcer le marché local".

Ce modèle s’inspire de ce que les spectateurs rencontrent déjà sur les plateformes vidéo en ligne. Ils s’y voient en effet souvent d’abord servir quelques secondes de publicité qui ne peuvent être passées ni accélérées. C’est notamment le cas chez Play Go et VTM Go, où l’on peut regarder en ligne et gratuitement les programmes des chaines Play et VTM.