Un camion transportant des migrants percuté par un poids lourd sur le ring d'Anvers

Le conducteur du premier poids lourd affirme avoir entendu du bruit dans son camion à hauteur de Berchem (province anversoise). Il s'est alors rangé sur la bande de circulation de droite. Il aurait vu trois passagers prendre la fuite lorsqu'il est sorti de sa cabine.

Alors qu'il allait repartir, un autre camion l'a percuté. Le chauffeur du second véhicule a dû être désincarcéré et est sérieusement blessé. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital, mais ses jours ne seraient plus en danger.

La police a cherché dans les environs de l’accident, mais n’a retrouvé aucun migrant en transit.