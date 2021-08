Manque de munitions pour les nouvelles armes anti-terrorisme

Ce sont des centaines de milliers de balles pour les fusils d’assaut Scar qui auraient dû être livrés par l’entreprise américaine, selon les termes d’un contrat d’un million d’euros sur une période de sept ans.

"La société qui était censée nous livrer les munitions américaines nous a fait savoir qu'en raison de l'augmentation du prix du cuivre, des frais supplémentaires liés au coronavirus et au transport, elle ne pouvait plus livrer au prix convenu. Nous avons mis l'entreprise en demeure", expliquait Nicolaes Paelinck, président de la Commission permanente de la police locale.

"Nous regrettons la situation", confirmait à VRT NWS An Berger de la police fédérale. Les syndicats espèrent un plan B, car l'entraînement avec ces armes Scar anti-terrorisme est désormais au point mort. Le travail quotidien de la police n’est par contre pas affecté par l’absence des munitions. "Nous ne devons pas paniquer. Nous avons encore d’autres mitraillettes, comme les Uzi, avec lesquelles nous travaillons depuis des années. Et pour lesquelles il nous reste absolument assez de munitions", précisait An Berger.

"Le seul problème est que nous aurions voulu passer plus tôt au fusil d’assaut Scar. Certains membres de la police fédérale ont déjà été écolés. Il s’agit avant tout des instructeurs de tir, qui doivent apprendre aux autres à utiliser ces nouvelles armes".