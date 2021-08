Cinq clubs de football prévoient des tribunes séparées pour les supporters pas (complètement) vaccinés

Le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) s'étonne toutefois de la démarche des clubs. "Cela me semble étrange. Cela ne va-t-il pas à l'encontre des accords?" La Pro League n'y voit pas d'inconvénients, et le ministère de l'Intérieur confirme aussi qu'il est autorisé d'accueillir des personnes non vaccinées, si les conditions sont remplies.

Quoi qu’il en soit, la situation sera pour le moins surréaliste. D’un côté, les tribunes sans mesures de précaution sanitaire où les supporters pourront se comporter comme avant l’épidémie. Et de l’autre côté, une section où les supporters devront respecter le port du masque et la distanciation sociale. Les unes et l’autre séparées de quelques mètres seulement.