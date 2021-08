La 14e édition de l’Antwerp Pride a débuté, sans parade

Le Closing Festival sera aussi postposé. Mais un village du festival a été érigé devant l’opéra d’Anvers et l’Antwerp Pride propose de nombreux événements et représentations dont le thème se centre cette année sur l’intolérance à laquelle la communauté LGBTQIA+ doit encore faire face sur les réseaux sociaux et l’internet.

"Nous souhaitons notamment sensibiliser face aux propos blessants et intolérants envers notre communauté", indiquent les organisateurs. Des conférences, discussions, ateliers et un programme artistique et littéraire figurent au menu, tout comme la "Trail of Stories", une promenade passant par divers portraits et histoires de représentants de la communauté LGBTQIA+ à Anvers.