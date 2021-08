Les assureurs débourseront 590 millions d’euros pour indemniser les sinistrés

"Il s'agit d'indemnisation de personnes qui ont souscrit une assurance incendie étendue à d'autres dégâts comme les inondations" survenues entre le 14 et le 16 juillet derniers. "C'est dans ce contexte, qu'exceptionnellement, vu l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement wallon et les assureurs ont décidé de partager les efforts financiers pour que les personnes sinistrées concernées puissent être indemnisées à 100%, conformément aux clauses de leurs polices d'assurance. C'est ainsi que les assureurs dépasseront les limites d'intervention financière prévue par la loi fédérale (320 millions d'euros pour la Wallonie) et en doublant les montants légaux pour atteindre un peu plus de 590 millions d'euros", ont indiqué les deux parties.

Jusqu'à présent, le fonds des calamités de Wallonie - une compétence régionalisée depuis 2014 après avoir été fédérale, en vertu de la sixième réforme de l'Etat - n'intervient qu'après que les assureurs aient indemnisé les assurés. Les dommages totaux des personnes ayant souscrit à une simple couverture d'assurance pourraient être, selon les estimations actuelles, de l'ordre de 1,3 à 1,7 milliard d'euros. Or, l'intervention légale des assureurs est largement inférieure aux dommages subis par les sinistrés concernés.

"Afin d'éviter aux sinistrés d'être dans la totale impossibilité de remettre en état leur immeuble alors qu'ils étaient assurés, la Région wallonne prendra en charge la différence entre l'intervention des assureurs et les montants nécessaires pour les indemniser à 100%. Au final, la Wallonie fournira donc une part prépondérante des montants financiers nécessaires à l'indemnisation complète des personnes concernées", précise le communiqué.