Pourquoi y a-t-il plus de patients Covid à l’hôpital qu’il y a un an ?

L’an dernier, au milieu du mois d’août, il y avait environ 300 patients Covid soignés dans les hôpitaux de notre pays. Le premier pic d’infections venait de prendre fin. Un an et deux pics supplémentaires plus tard, les chiffres des hospitalisations sont à nouveau en hausse, avec 454 patients dans les hôpitaux mercredi. Interviewé à ce sujet dans l’émission "De ochtend" (VRT) ce jeudi matin, l’épidémiologiste Boudewijn Catry estimait cependant que la situation reste favorable actuellement.

Mais comment expliquer que le nombre d’hospitalisations dépasse aujourd’hui celui d’il y a un an, alors que la campagne de vaccination est pratiquement entrée dans sa dernière phase ? "Avant tout, il règne actuellement nettement moins une mentalité de ‘staycation’ que l’an dernier", indique Catry. "Etant donné que nous restons nettement moins à la maison que l’été dernier et que nous sommes plus nombreux à partir à nouveau en vacances - tant en Belgique qu’à l’étranger -, nous sommes en contact avec davantage de gens et le risque de contamination augmente. Et le nombre de nos contacts a augmenté, au rythme des assouplissements de ces derniers mois".