Un adolescent de 16 ans, disparu dans la mer à Ostende, a été retrouvé mort

Vers 20h ce jeudi, le corps sans vie de l’adolescent a été retrouvé, au terme de plus de quatre heures d’intenses recherches par les secouristes et la police, dans la mer et sur la digue. L’information a été confirmée par le chef de la police locale et le bougmestre faisant fonction, Kurt Claeys. Ce vendredi, le parquet de Flandre occidentale indique qu'il s'agit très probablement d'une tragique noyade, due au courant de l'eau.