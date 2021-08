Il est conseillé aux Belges présents en Afghanistan de quitter le pays

Le Secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg (photo archives) préside ce vendredi après-midi une réunion des ambassadeurs des pays de l'Alliance, après la décision des Etats-Unis d'évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants d'Afghanistan. "L'évacuation" du pays sera au cœur des discussions, avec les options et adaptations militaires requises pour procéder à ces départs, a précisé l'un de ces responsables.

Les alliés ont été informés jeudi de la décision des Etats-Unis, ont expliqué les diplomates de l'Alliance. Le Royaume-Uni a rapidement emboîté le pas à Washington. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a abrégé ses vacances et est rentré à Bruxelles pour présider cette réunion de crise. "Il s'agit de sécuriser l'aéroport international de Kaboul", a précisé un diplomate. La Turquie a proposé de se charger de cette mission, a-t-il ajouté.

Chaque membre de l'Alliance a planifié l'évacuation de son personnel diplomatique et de ses ressortissants. "Il s'agit de déterminer qui fait quoi, quand, comment et quel soutien est accordé pour cela", a souligné cette source diplomatique. L'avancée fulgurante des talibans a modifié la donne et précipité les décisions. "Il faut un environnement favorable pour mener à bien ces opérations. Or pour le moment, c'est la plus grande incertitude ", a-t-elle averti.

Les forces des talibans contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours.