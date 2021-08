Le gouvernement flamand lance sa campagne de relance "Plus que jamais"

Les fonds pour le plan "Vlaamse Veerkracht" ("résilience flamande") ont été débloqués en septembre de l'année dernière. Le plan comprend 180 projets qui ont presque tous été lancés entretemps, indiquait le ministre-président flamand Jan Jambon (photo principale). Le gouvernement veut expliquer ces investissements en les illustrant à l'aide de sa nouvelle campagne.

Les 4,3 milliards d'euros d'investissements - dont 750.000 utilisés pour la campagne - seront dépensés selon trois axes principaux : dans l'environnement et la durabilité, la digitalisation et les travaux d'infrastructure, précisait Jan Jambon sur Radio 1. "Nous débloquons aussi 200.000 euros pour lutter contre la non-concordance sur le marché de l’emploi".

Selon le ministre-président flamand, la campagne de relance n’est lancée que maintenant parce que la situation sanitaire n’a pas permis de le faire plus tôt. "Tant que nous étions dans une phase de crise aiguë, cela n’avait pas de sens de communiquer à propos de la relance. Les gens avaient d’autres soucis".

Jan Jambon et ses collègues ministres tenteront ces prochaines semaines de convaincre autant de Flamands que possible de l’utilité du plan de relance et de leur redonner confiance dans l’avenir. "C’est un plan ambitieux, comme le sont les Flamands. Plus que jamais", concluait Jambon.