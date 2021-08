Transfert pour 115 millions d’euros : Romelu Lukaku de retour à Chelsea

L’attaquant belge de 28 ans (photo), parmi les meilleurs buteurs au monde, retourne à Chelsea, le club londonien de football qu'il avait quitté en 2014 et envers lequel il conservait un profond attachement. L'Inter Milan et le vainqueur de la dernière Ligue des Champions ont officialisé jeudi le transfert du Diable Rouge, qui a signé un contrat de cinq ans avec les Blues. A noter que si l'on additionne les montants de ses cinq transferts, Lukaku est devenu le joueur le plus cher au monde, devant le Brésilien Neymar.