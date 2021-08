Sur la liste des personnes les plus recherchées par la Belgique, arrêté en Allemagne. Et méconnaissable ?

La police fédérale a créé, en novembre 2016, la liste belge des "Most Wanted", qui reprend les noms des fugitifs les plus recherchés par le Fugitive Active Search Team (FAST), une équipe d'enquêteurs qui se mettent sur les traces des condamnés en cavale, des détenus échappés et des fugitifs recherchés par d'autres pays. La liste belge comprend actuellement encore 15 noms.

Celui d'Eric Robert De Cocq Van Delwijnen y figurait depuis le début. "Grâce à une coopération intense entre le FAST belge et les autres teams FAST européens, l'individu a finalement pu être localisé à Löbau, dans le Land allemand de Saxe", a expliqué la police fédérale. "C'est là que le team FAST allemand a pu l'arrêter dans la matinée du jeudi 12 août. La justice belge réclame à présent son extradition vers notre pays".

Le commissaire Gerry Van Loock n’a pas voulu donner de détails à VRT NWS sur la façon dont le Néerlandais a finalement pu être capturé, après 10 ans de cavale. "Je ne veux pas rendre d’autres fugitifs plus malins. Mais il s’agit d’une combinaison entre un travail moderne de recherche et notre plus grand atout - la patience et le temps. Les gens commettent des erreurs, et c’est aussi ce qui s’est passé dans ce cas précis. Ils se montrent en public et quelqu’un les reconnait. Et puis tout le monde possède à l’heure actuelle aussi une vie numérique, qui donne des informations très intéressantes".