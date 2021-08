Alarmé par la pénurie d’enseignants, Lieven Boeve plaide pour une solution structurelle

Alors qu’il reste moins de trois semaines avant la rentrée scolaire, nombre de directeurs d’écoles s’arrachent déjà les cheveux, explique le directeur-général de l’enseignement catholique. Et cela ne concerne pas seulement son réseau. “La pénurie d’enseignants se manifeste plus tôt que d’habitude. Alors qu’auparavant les directeurs éprouvaient des difficultés à trouver des remplaçants d’enseignants au courant de l’année scolaire, on entend maintenant beaucoup de chefs d’établissements qui ne parviennent pas à constituer une équipe complète pour débuter l’année scolaire".

La pénurie touche l’enseignement primaire, mais aussi certaines matières dans le secondaire. Le manque de profs est plus criant en raison d’une demande accrue d’enseignants. "Nous devons remplacer ceux qui prennent leur pension, mais il y a aussi une 'opération d’assistance' en cours, qui consiste à engager des enseignants supplémentaires pour aider les élèves qui ont pris du retard pendant l’année et demie de pandémie. A côté de cela, il y a davantage d’élèves fragilisés qui ont besoin d’une aide accrue. Et puis le nombre d’élèves continue à augmenter, ce qui nécessite davantage d’enseignants", résume Lieven Boeve (photo archives).