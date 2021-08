Audit Vlaanderen : "La bourgmestre de Saint-Trond a commis une faute déontologique avec sa vaccination précoce"

Le conseil communal de Saint-Trond (province du Limbourg) se penchera le 30 août sur l'enquête menée par l'agence flamande d'audit (Audit Vlaanderen) à propos de la bourgmestre Veerle Heeren, qui avait fait un pas de côté en mai après avoir transgressé le code déontologique en obtenant un passe-droit pour sa propre vaccination et celle de ses proches contre le coronavirus. C’est ce qu’a indiqué le CD&V, le parti de la bourgmestre qui a repris le travail en juillet. D’après le parti d’opposition Vooruit, l’audit conclut que Veerle Heeren (photo) a fait une faute déontologique grave en se faisant vacciner, et plusieurs membres de son entourage, plus tôt que ce à quoi ils auraient eu droit.