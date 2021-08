Le Vélodrome joyeux de Blankenberge est à vendre : "On ne peut pas le perdre"

Quelque 88 ans après sa création, le sympathique vélodrome de la station balnéaire populaire de Blankenberge est à vendre. Il s’agit d’une piste en bois, à quelques pas de la plage, sur laquelle on peut rouler avec des vélos plus originaux les uns que les autres. En bref, un lieu unique à la Côte belge, et au-delà. Depuis trois générations déjà, la famille Monbaliu fait tourner le vélodrome. Mais l’actuel propriétaire Thierry (photo) prend de l’âge et ses enfants ne souhaitent pas reprendre ce lieu de rêve et d’amusement. Thierry espère donc vendre le vélodrome, pour le préserver.