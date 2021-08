Le yacht du roi Albert et de la reine Paola est à vendre

Le nom du yacht est dérivé des prénoms du roi et de la reine, aujourd’hui âgés respectivement de 87 et 83 ans (photo archives). Durant des années, il a fait office de lieu de retrouvailles estivales pour les enfants et petits-enfants du couple, au sud de la France où le bateau est amarré. Ce seraient avant tout les familles de la princesse Astrid et du prince Laurent qui y ont passé des vacances. Le yacht peut loger huit invités et quatre membres d'équipage.

Selon certaines sources, le yacht motorisé de fabrication italienne et de 28 mètres de long est en réalité déjà à la recherche d'un repreneur depuis 2014. Depuis une semaine, la mise en vente est en tout cas officielle. Le site de ventes mentionne clairement qu'il s'agit du bateau de l'ancien souverain belge et montre des photos de son intérieur.

La vente pourrait être liée l’état des finances de l’ancien souverain. Albert II a en effet cédé le trône à son fils ainé Philippe en 2013. Depuis lors, il reçoit encore 900.000 euros de dotation, tout comme son épouse la reine Paola. Le roi avait déjà laissé entendre que le montant est insuffisant à son avis, sachant qu’il avait reçu auparavant la promesse d’une dotation annuelle de 1,4 million d’euros.

Mais malgré les protestations royales, le montant n’a pas été revu à la hausse. La vente du yacht, dont l’utilisation et l’entretien coûtent cher, devrait rapporter près de 2 millions d’euros. Selon VTM Nieuws, le Palais a refusé de commenter cette vente à caractère privé.