Nouvelle explosion à Deurne, provoquée par des feux d’artifice

L'enquête devra par ailleurs déterminer si l'incident est en lien avec le milieu de la drogue à Anvers. La police judiciaire fédérale, le laboratoire judiciaire et le service de déminage de l'armée sont sur place afin de faire les constatations d'usage et s'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger.

L'explosion s'est produite vers 4 heures du matin. "La police est arrivée sur les lieux et a mis en place une zone de sécurité", a déclaré le porte-parole de la police d'Anvers, Wouter Bruyns.

Le week-end dernier, Deurne avait été réveillée en sursaut par des tirs. Une maison était la cible de coups de feu. Elle avait déjà été victime, le mois passé, d’un jet de grenade. Reste à voir si l’incident de tir et l’explosion de ce samedi matin sont liés.