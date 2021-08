Sans masque ni distanciation: les amoureux du rock se déchainent au festival Alcatraz

Depuis ce vendredi 13 août, de grands événements peuvent à nouveau être organisés en plein air, rassemblant jusqu’à 75.000 personnes. Cela vaut pour les festivals, mais aussi des événements sportifs. Ils exigent néanmoins un Covid Safe Ticket qui, à l’image du passeport Covid européen, prouve que son détenteur est complètement vacciné contre le Covid-19 depuis au moins deux semaines, ou qu’il a effectué un test PCR négatif, ou encore qu’il est remis d’une infection au Covid et a donc développé des anticorps. A Courtrai (Frandre occidentale), le festival Alcatraz (photo) pour les amoureux du hard rock et métal était l’un des premiers a avoir lieu depuis un an et demi (vidéo). Tout comme le festival de musique underground et électro Paradise City qui débutait vendredi sur le domaine du château de Ribaucourt à Perk, dans le Brabant flamand. Ils ont accueilli des milliers de festivaliers, littéralement fous de joie.