Anvers organise des sessions supplémentaires de vaccination pour les jeunes

Anvers et les deux festivals organisent des sessions de vaccination de "dernière minute", qui seront accompagnées de musique pour mettre les jeunes gens dans l’ambiance.

Cette année, le festival Fire is Gold (hiphop) aura lieu le 4 septembre et le festival Ampere Open Air (underground house et techno) le 5 septembre à Anvers. Les jeunes qui seront vaccinés au plus tard le 20 août recevront deux semaines plus tard le feu vert pour se rendre aux deux festivals, grâce à un CovidSafe Ticket.