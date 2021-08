"J’entends des histoires horribles de ma famille" : les Belges afghans très inquiets

"Lorsque les talibans ont été chassés, nous avons pensé qu’ils seraient partis pour de bon", explique Mariyam Safi pendant sa pause de midi, assise avec la journaliste Marjan Temmerman sur un banc dans un parc (interview en néerlandais). "Nous avions de l’espoir pour l’avenir de notre pays, mais tout cet espoir s’est envolé. Lorsque je vois les talibans triompher à nouveau, tous les traumatismes de ma jeunesse remontent à la surface".

Au cours des 20 dernières années, après que les talibans aient été partiellement chassés, les femmes et les hommes ont bénéficié d’un peu plus de liberté de mouvement. "Maintenant le monde regarde les talibans revenir et personne ne réagit", regrette Arzoo. "Nous nous sentons abandonnés. Une partie de ma famille et de mes amis se trouvent là". Et elle ajoute : "Non, je ne vais pas bien".