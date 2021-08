Nouvelle coalition à Blankenberge, la bourgmestre perd son mandat

La bourgmestre de Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) a perdu son mandat dans un changement de coalition, a confirmé ce dimanche le chef de file Open VLD Björn Prasse à la suite d'un vote qui a eu lieu pendant un congrès des membres du parti. Via une motion de défiance constructive, le parti libéral d'opposition - pourtant la formation la plus importante dans la station balnéaire - compte mettre sur pied une coalition avec les socialistes de Vooruit, parti dans la majorité. Le parti nationaliste flamand de la bourgmestre Dumery (photo) se retrouvera alors dans l'opposition. Ce changement de majorité est rendu possible grâce à un nouveau décret flamand voté à la mi-juin, qui stipule qu'une motion de défiance votée au sein du conseil communal permet d'installer un nouveau collège.