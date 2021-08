"Il faudra un an pour traiter les déchets générés par les inondations"

Ces terres polluées "feront l'objet d'un traitement spécifique". En outre, la Wallonie interviendra pour les prélèvements, analyses et le coût de la dépollution des sols, assure la ministre Tellier, qui souhaite également que "toute la lumière" soit faite, "au minimum via une commission spéciale", sur les causes et circonstances des inondations de la mi-juillet et notamment la gestion des barrages.

Mais "les premières causes, ce sont les changements climatiques et l'aménagement du territoire", estime encore la ministre Ecolo.