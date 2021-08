La Belgique enverra des avions pour une opération d'évacuation à Kaboul

L’opération d’évacuation devrait être menée avec trois avions de transport - l'un des nouveaux Airbus A400M et deux C-130H Hercules en fin de carrière -, selon la décision prise par le comité ministériel restreint sur proposition du Premier ministre De Croo. Ces appareils font partie de l'offre, portant sur quatre avions au total du 15e wing de transport aérien de Melsbroek, proposée par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui a également indiqué en matinée que son département préparait un détachement NEO ("non-combatant evacuation operation").

"La situation en Afghanistan évolue rapidement. La première priorité est la sécurité des Belges sur le terrain. Le comité ministériel restreint ("kern") a décidé, pour cette raison, de donner son feu vert à une opération d'évacuation par la Défense", a précisé le cabinet du Premier ministre. "Le kern se réunit ce lundi soir pour aborder la situation en Afghanistan de manière plus approfondie", a précisé l'entourage du chef du gouvernement. Cette réunion était initialement convoquée lundi soir pour préparer le comité de concertation de vendredi à propos de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus, un sujet qui reste sur la table des ministres.

D’après la ministre Ludivine Dedonder, "une partie du détachement NEO se tient également prêt à aider à organiser une évacuation depuis l'aéroport de Kaboul". L'armée belge maintient en permanence en "stand by" des capacités aérienne et terrestre pour effectuer de telles opérations NEO d'évacuation d'expatriés d'une zone en crise - l'une des tâches fixées aux forces armées par le gouvernement. Des exercices réguliers sont organisés sur ce thème, soit en Belgique, soit à l'étranger, avec une prédilection pour l'Afrique, le théâtre le plus probable pour de telles interventions.