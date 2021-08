La commune de La Panne change aussi de coalition et de bourgmestre

Le nouveau décret adopté en juin permet au conseil communal, via une motion de défiance constructive envers le collège du bourgmestre et des échevins, de modifier plus rapidement une coalition en place. Le but étant d’éviter notamment qu’une commune devienne ingérable.

L'actuel bourgmestre Bram Degrieck, issu d'une liste baptisée Plan B et arrivée en tête lors des élections communales d'octobre 2018, perdra donc son écharpe maïorale. Ce devrait être la socialiste Ann Vanheste qui reprendra cette écharpe. Les nouveaux partenaires de coalition ont annoncé ce lundi vouloir se concentrer sur un meilleur équilibre financier, un plan d’action en matière de tourisme et davantage de propreté dans la commune côtière. L’idée d’introduire une taxe sur les logements commerciaux est abandonnée.

D’après l’échevine Verbrugge, de nombreux projets que la N-VA avait fait inclure dans le plan de gestion avec la coalition sortante n’ont jamais été menés à bien. "Mon parti n’a pas été impliqué dans nombre de décisions. Quand je posais des questions on n’y répondait pas, et mes suggestions étaient juste actées. Pour un certain nombre de dossiers, il y avait de moins en moins de consensus au sein de la majorité et nous avions de plus en plus souvent besoin de l’opposition pour voter des décisions. De facto, la commune était progressivement devenue ingérable".

Le bourgmestre Bram Degrieck (photo) affirme attendre que la N-VA et la Liste du Bourgmestre lui livrent les documents nécessaires avant de réagir. "Je connais ce nouveau décret, j’en suis partisan. Mais il comprend aussi des limites très claires".