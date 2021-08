La Flandre constitue son propre stock de masques

Le gouvernement flamand constitue désormais lui-même un stock stratégique de matériel de protection contre d'éventuelles épidémies, destiné aux institutions de soins et santé. Lors du début de l’épidémie en Belgique, il était apparu que d’importants stocks de matériel de protection (38 millions de masques), constitués au niveau fédéral en 2006, avaient dû être détruits entre 2015 et 2018 à la suite de leur détérioration et n’avaient pas été remplacés à temps. La Flandre veut donc être certaine d’avoir du matériel de protection en suffisance pour trois mois pour l’éventualité d’une nouvelle épidémie. Les institutions de soins seront obligées de conserver elles aussi une réserve pour au moins trois mois.