La lande est en fleurs, moment idéal pour essayer le parcours à vélo à Maasmechelen

Après le pont, vous vous dirigez à vélo en direction de As, à travers la Lande malinoise qui, avec ses 700 hectares est l’une des plus grandes de Flandre. En août, elle se transforme en une mer de fleurs violettes.

Des cyclistes, mais aussi des marcheurs, sont allés admirer le paysage début août. Parmi eux, Jean et Guido. Ils y viennent régulièrement, mais font le déplacement spécialement pour admirer la lande en fleur.

"Elle commence à fleurir. On la voit devenir progressivement violette", expliquait Guido à Radio 2 Limbourg. "La nature est toujours belle ici, quelle que soit la saison. Mais quand la lande commence à fleurir, c’est particulièrement joli. Les plus beaux moments sont encore à venir". Il existe de belles zones de lande non seulement à Maasmechelen, mais aussi à Zonhoven, Houthalen-Helchteren et Lommel.