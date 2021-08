Le gouvernement belge souhaite encore une solution négociée pour l’Afghanistan

"La fin des violences ainsi que le respect des droits et des libertés sont absolument fondamentaux", a indiqué dimanche soir sur Twitter la ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès alors que les talibans étendent leur contrôle sur la capitale afghane. La ministre précise que la situation en Afghanistan change d'heure en heure, et il n’est pas possible de prévoir dans quelle direction elle va évoluer. "Cette situation dramatique est suivie depuis des semaines par la Belgique", poursuit la ministre qui ajoute que "la situation de nos ressortissants reste également prioritaire".

Les Affaires étrangères avaient précisé plus tôt dans la journée n'avoir officiellement connaissance d'aucun Belge se trouvant en difficulté en Afghanistan. Le ministère appelle toutefois les Belges séjournant dans le pays à prendre contact. Sophie Wilmès a encore indiqué sur Twitter que le conseil des ministres restreint analysera ce lundi les derniers développements survenus en Afghanistan.

"Nous avons toujours dit qu’une recherche de stabilité et de sécurité pour l’Afghanistan doit passer par une solution politique, via des négociations à Doha. J’espère que ce pourra encore toujours se faire, mais il est trop tôt pour le dire", avait indiqué Sophie Wilmès à la VRT. "Un régime de talibans basé sur la violence et les armes ne sera jamais reconnu par la Belgique", avait ajouté la ministre.

L’armée belge a entrainé et soutenu pendant 19 ans l’armée afghane, mais il apparait maintenant que cette armée peut à peine opposer résistance aux talibans. Selon Sophie Wilmès, il est trop tôt pour conclure que l’armée belge a échoué dans sa mission. Elle avoue cependant que le gouvernement fédéral ne s’était pas attendu à une avancée aussi rapide des talibans. Cette avancée est source d’inquiétude pour tout le monde, et certainement pour la population locale, indiquait encore Sophie Wilmès.