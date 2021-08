Frank Deboosere : "L'été 2021 sera le plus humide depuis le début des mesures"

Les intempéries d’une violence exceptionnelle (photo) qui se sont abattues sur l’est du pays entre le 14 et le 16 juillet, entrainant des inondations meurtrières (37 morts) et laissant des centaines de familles sinistrées, ont évidemment contribué à faire de cet été le plus humide depuis 1833. Pas moins de 240 des 262 communes wallonnes ont été touchées. En 48 heures, il est tombé en Wallonie une quantité d’eau comme on n’en mesure même pas une fois tous les 100 ans dans nos régions.

"Ce temps extrême est certainement aussi lié au réchauffement climatique", confirme Frank Deboosere. "Dans un monde plus chaud, l’air contient davantage d’humidité. Cela entraine de plus longues périodes sèches, mais aussi des chutes de pluie plus intenses. Dans un climat qui devient plus chaud, les pôles se réchauffent plus rapidement que l’Equateur".

"Les plus petits contrastes de températures entre les pôles et l’Equateur engendrent un courant-jet sinueux. Des zones de pression peuvent ainsi planer plus longtemps au-dessus d’une région".