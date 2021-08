Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant

Interviewé à nouveau ce mardi matin dans l’émission "De ochtend" de la VRT, le ministre Vandenbroucke lançait une autre suggestion au vu des pourcentages de vaccination contre le Covid-19 qui sont nettement moins élevés à Bruxelles que dans le reste du pays. Parmi les 950.000 adultes de la Région Capitale, quelque 350.000 ne sont pas encore vaccinés.

"Je plaide vraiment en faveur d’une implication des écoles dans la campagne de vaccination. Pas seulement pour atteindre et convaincre les jeunes, mais aussi pour veiller à ce que les vaccins leur soient proposés. Pour la partie francophone du pays, on peut faire appel dans ce domaine à l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), et pour la partie néerlandophone aux Centres d’encadrement des élèves (CLB) en matière de soins et santé".

Il ne s’agit ici que d’une suggestion du ministre Vandenbroucke, la compétence pour donner des directives en ce sens étant du ressort des gouvernement régionaux.